شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..الشيخ " المطلق " يوضح كيفية صلاة الجنازة والعزاء في ظل هذه الظروف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضح الشيخ عبدالله المطلق ، كيفية صلاة الجنازة في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا.
وقال " الشيخ المطلق " في لقاء ببرنامج " فتاوى " : " صلاة الجنازة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في المسجد، وأن صلاة الجنازة في المسجد هذه أنما كانت بعد عصر النبوة " .
وأضاف: الصحابة كانوا يصلون على الموتى بالقرب من المقبرة، هذا موجود الىن في بعض الدول الإسلامية.
وتابع : " أنا أنصح بعدة أمور، أولها لاتبلغون مثل أول الناس، أقرب الأقربين يروحون ويصلون، تبلغون الناس أن الدفن قد تم والتعزية بالتليفون، لأن كل معزي يدعو من قلبه " .
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