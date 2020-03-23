شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..الشيخ " المطلق " يوضح كيفية صلاة الجنازة والعزاء في ظل هذه الظروف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ عبدالله المطلق ، كيفية صلاة الجنازة في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقال " الشيخ المطلق " في لقاء ببرنامج " فتاوى " : " صلاة الجنازة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في المسجد، وأن صلاة الجنازة في المسجد هذه أنما كانت بعد عصر النبوة " .

وأضاف: الصحابة كانوا يصلون على الموتى بالقرب من المقبرة، هذا موجود الىن في بعض الدول الإسلامية.

وتابع : " أنا أنصح بعدة أمور، أولها لاتبلغون مثل أول الناس، أقرب الأقربين يروحون ويصلون، تبلغون الناس أن الدفن قد تم والتعزية بالتليفون، لأن كل معزي يدعو من قلبه " .