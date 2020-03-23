بالفيديو.. تنبيهات للسكان في محطات التحلية بالجبيل بقرب ‎منع التجول

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الرياض - علي القحطاني - الشرقية (صدى): بدأت دوريات الأمن الصناعي، في إصدار تنبيهات للسكان في محطات التحلية بالجبيل بقرب ‎منع التجول. بدأت دوريات الأمن الصناعي، في إصدار تنبيهات للسكان في محطات التحلية بالجبيل بقرب ‎منع التجول. ويأتي قرار منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد لمدة 21 يوما، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، وذلك من مساء اليوم الاثنين.

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