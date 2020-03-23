شكرا لمتابعة خبر عن فيديو نادر للملك فهد والملك عبدالله أثناء إلقاء طفلة قصيدة في حضورهما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): ظهرت إنسانية الملك فهد والملك عبدالله رحمهما الله، في العديد من المحافل والقضايا العربية والإسلامية والعالمية كذلك. ظهرت إنسانية الملك فهد والملك عبدالله رحمهما الله، في العديد من المحافل والقضايا العربية والإسلامية والعالمية كذلك. وأظهر مقطع فيديو نادر الإنسانية في أبسط صورها مع طفلة ألقت قصيدة في حضورهما، رحمهما الله، حيث تفاعل مع الملك وقبلها وطلب أن تجلس بجانبه.

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