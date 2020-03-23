شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الرياض قبل ساعة من بدء منع التجوال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثّق مقطع فيديو، انطلاق المركبات في أحد الشوارع الرئيسية بالرياض، وذلك قبل ساعة واحدة من بدء منع التجوال.

ويبدو أن قائدي المركبات، ينطلقون إلى بيوتهم قبل بدء منع التجوال، إذ يُفرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال على المخالفين.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز " حفظه الله " ، أمرًا ملكيًا بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً لمدة 21 يوماً من مساء الأثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م.