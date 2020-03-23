شكرا لمتابعة خبر عن "هيئة الاتصالات" تكشف عن الشركات المرخصة والتطبيقات المسجلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وضعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قائمة تتضمن شركات التوصيل والتطبيقات المرخصة والمسجلة لديها؛ لحماية حقوق المستفيدين.

وحذرت هيئة الاتصالات، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، من التعامل مع غير شركات التوصيل والتطبيقات المسجلة لديها، داعية إلى التعامل فقط مع مقدمي الخدمات البريدية المرخصين لديها، وفق القائمة المنشورة في موقعها الإلكتروني فقط.

ودعت الهيئة المستفيدين من الخدمات البريدية والتوصيل عبر المنصات الإلكترونية إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسارات أو ملاحظات، وزيارة موقع الهيئة الإلكتروني للاطلاع على التحديثات بشأن القائمة.

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وجاءت قائمة مقدمي الخدمات البريدية المرخصين، بالإضافة إلى قائمة أخرى بشركات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لديها، كالتالي:البريد السعودي، أرامكس، زاجل، شركة عالم الكون، شركة ناقل، شركة إيراد التجارية، شركة الإسناد السريع، شركة المتاجر المركزية، ارام ميم، كريم، شركة قائمة نقوه، شركة كاريدج السعودية.