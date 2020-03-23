شكرا لمتابعة خبر عن «وقار» تدعو لتجنيب كبار السن الأخبار السيئة عن الفيروس المنتشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالبت جمعية مساندة كبار السن " وقار " بتجنيب كبار السن الأخبار السيئة حول فيروس كورونا، داعيا إلى نقل الأخبار المفرحة لهم عن حالات الشفاء والتعافي وأخبار اللقاحات.

ولفتت وقار، إلى أن الفيروس لا يفرق بين الكبار والصغار والشباب، لذلك ينبغي عدم ترديد مقولة أن كبار السن الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وحثت على ضرورة نشر التفاؤل بينهم.

وشددت على أهمية الصحة النفسية لكبار السن، وعدم ترويعهم بالحديث عن الإصابات الجديدة.