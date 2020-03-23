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بدأ تطبيق قرار منع التجول في المملكة تنفيذًا للأمر الملكي الكريم القاضي بمنع التجول من السابعة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالي لمدة 21 يومًا ضمن إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا .

ودعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى البقاء في المنزل والتقيد بقواعد منع التجول.

وقالت الداخلية : حفاظًا على صحتكم وسلامتكم وأمنكم نأمل منكم البقاء في منازلكم والالتزام بالتعليمات التي وضعت من أجلكم.

وتابعت : بقاؤكم في منازلكم يبرهن استشعاركم بالمسؤولية، صحتكم تهمنا وأمنكم واجبنا.





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كانت هذه تفاصيل خبر مع بدء تنفيذ منع التجول في المملكة .. بالفيديو : الداخلية توجه رسائل للمواطنين والمقيمين #حظر_كامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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