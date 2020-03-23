التجارة للمستهلكين: أبلغوا عن مخالفات «أسعار السلع» خلال منع التجول

طالب المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، كل من يرصد أي مخالفة عليه الإبلاغ على الرقم 1900، قائلًا: نطمئن الجميع بأن كافة الخدمات الأساسية متاحة في كل وقت.

وتابع المتحدث باسم الوزارة، رصدنا ارتفاعًا في أسعار بعض السلع، بينما الفرق الرقابية مستمرة في جولاتها التفتيشية خلال سريان أمر منع التجول، مشيرًا إلى أن كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن متاحة عبر تطبيقات التوصيل للمنازل.

يأتي ذلك تطبيقًا للإجراءات التي تباشرها الجهات ذات الصلة في المملكة بشأن مباشرة التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين، أمرًا بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة (21) يومًا من مساء يوم الاثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م.

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