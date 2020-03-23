«موانئ» تكشف تفاصيل خطة تنفيذ هياكل عقود الإسناد

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ «موانئ» اليوم، اجتماعه السادس «عن بُعد»، برئاسة وزير النقل رئيس مجلس الإدارة المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ حيث نوّه الملجس باستمرار العمل في الموانئ السعودية كافة لاستقبال سفن الحاويات والبضائع الأخرى على مدار الساعة وفق اشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الوقائية السارية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، دعمًا للتجارة واستمرارًا لتدفق البضائع في السوق السعودية، مثمنًا توظيف التقنية بالعمل والتواصل والمتابعة عن بُعد مع جميع موانئ المملكة.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه سير المبادرات وخطة التحول بالهيئة، والأداء المالي والتشغيلي لعام 2019 والمستهدفات لعام 2020 والأثر المتوقع، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشّي فيروس كورونا المستجد، إلى جانب عرض تحديث لمشروع الموارد البشرية، وخطة تنفيذ هياكل عقود الإسناد في الموانئ السعودية التي ستُسهم في رفع الطاقة الاستيعابية ومستوى القدرات التشغيلية وإيجاد فرص استثمارية واعدة لقطاع الموانئ.

واعتمد المجلس في جلسته اليوم، توصيات عدة تهدف إلى زيادة الفعالية في قطاع الموانئ والارتقاء بخدماته، من بينها اللائحة الاستثمارية المالية، ولائحة تأجير أملاك الهيئة العامة للموانئ، بالإضافة إلى طلبات تأجير الأراضي الخاضعة لصلاحيات المجلس، كما اعتمد تأجيل تطبيق التعديلات الجديدة على أجور وخدمات الموانئ، وذلك استمرارًا لمبادرات تخفيف الأثر المالي والاقتصادي التي تقدمها الهيئة لدعم مشاركة القطاع الخاص في الموانئ السعودية.

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