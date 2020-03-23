حساب المواطن يحدد الإجراء المطلوب من متلقّي «الرسائل التذكيرية»

أوضح برنامج حساب المواطن الإجراءات المطلوبة من متلقي الرسائل التذكيرية؛ لضمان استمرارهم في صرف الدعم. وتلقى البرنامج تساؤلًا من أحد المستفيدين عبر «تويتر»، بشأن تلقيه رسالة تذكيرية يطلب فيها مسؤولو البرنامج منع تحديث البيانات رغم أنه مستفيد رئيسي من الدعم، فيما قال البرنامج إن تلك تطلب من المستفيدين تعديل البيانات للمستفيد الرئيسي أو التابعين عن طريق أيقونة «تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل» ثم الانتقال إلى أيقونة «الإجراءات» يسار الصفحة، وتعديل الدخل ثم الضغط على أيقونتي «تعديل» ثم حفظ، على أن يكون تحديث البيانات قبل يوم 25 مارس الجاري. اقرأ أيضًا: حساب المواطن يجدد التنبيه بتحديث بيانات الدخل قبل 25 مارس حساب المواطن: لا تُخصم القروض والالتزامات المالية من الدخل أثناء الإفصاح

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