هيئة الاتصالات: إتاحة منصات على مدار الساعة لتوصيل الطلبات

أكد مدير عام الاتصال المؤسسي بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن منصات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية متاحة على مدار الساعة، وفي حال وجود أي مخالفات أو بلاغات على هذه التطبيقات يمكن التواصل على الرقام 19966 على مدار الساعة.

وأعلنت الهيئة، عبر تويتر، قائمة التطبيقات الإلكترونية التي تساعد المواطنين في الحصول على احتياجاتهم كافة على مدار الساعة، وذلك أثناء تواجدهم في المنزل تطبيقًا لفترة سريان أمر منع التجوال، ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة في المناطق كافة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»،

وأصدر خادم الحرمين الشريفين، أمرًا بمنع التجوال للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة (21) يومًا من مساء يوم الاثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م.