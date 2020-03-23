رجل أعمال يقدم نصف مليون ريال لوزارتي الصحة والبلدية والقروية

قدّم رجل الأعمال، أيوب مشرف الجمال، دعمًا بنصف مليون ريال لوزارتي الصحة والشؤون البلدية والقروية تفاعلًا مع مبادرة "#شكرًا_أبطالنا" التي أطلقها مركز حي المسفلة التابع لجمعية مراكز الأحياء.

كما قدّم وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل شكره وتقديره لرجل الأعمال أيوب الجمال على هذه المبادرة غير المستغربة على أبناء وبنات الوطن.

وتُركز المبادرة على المشاركة المجتمعية لمواجهة فيروس كورونا كواحدة من المبادرات التي أطلقها أبناء الوطن لأبنائه وبناته الذين وجدوا أكبر الدعم والمساندة من الجهات المعنية كافة، والتي تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة هذا الوباء العالمي.

وأكد رجل الأعمال أيوب الجمال أن الوطن يستحق منا أكثر، فلطالما أعطانا الكثير وكفلنا برعايته واهتمامه في مختلف مجالات التعليم والصحة والعيش الكريم، وشملنا قادة هذه البلاد بعطفهم ورعايتهم واهتمامهم بأبناء الشعب كافة وقدموا لنا الغالي والنفيس.

وأضاف الجمال أن العديد من المسؤولين ورجال الأعمال وشباب وفتيات هذا الوطن قدموا مبادراتهم بمختلف أنواعها الحسية والمعنوية، وبادروا في تقديم المبادرات النوعية ولن نستطيع رد العطاء الكبير الذي منحه لنا الوطن وقادته على مرّ السنين.

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وبيّن الجمال أننا جميعًا مطالبون بأن نبذل قصارى الجهد كل في مجاله، ومن منطلق ما يستطيع أن يقدمه للوطن العزيز وبحمد الله وجدنا تفاعلًا كبيرًا من أبناء الوطن وبناته في مختلف مناطق ومدن المملكة وقدموا مبادرات ذات مدلولات تعكس التفاف الشعب حول قيادته.

وقدّم رئيس مركز حي المسفلة محمد المنشاوي شكره وتقديره لرجل الأعمال أيوب مشرف الجمال على هذه المبادرة، وأضاف بالقول "لا يزال أبناء مركز المسفلة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة يضربون أروع الأمثل في تضحياتهم ومبادراتهم".

وأوضح المنشاوي أن هذه مبادرة من عضو المركز والداعم الدائم للمركز؛ حيث قدّم دعمًا سخيًّا بمبلغ نصف مليون ريال لوزارتي الصحة والشؤون البلدية والقروية، ولعلها تكون حافزًا لغيره من أبناء الوطن فوطننا المعطاء يستحق الكثير، وربنا يسهل الأمر ويكتب الأجر.

وعبّر مدير عام صندوق الوقف الصحي بوزارة الصحة الدكتور إبراهيم بن سليمان الحيدري عن شكره لرجل الأعمال أيوب مشرف الجمال على مبادرته الرائعة النابعة من منطلقه الوطني، والتي تؤكد على استشعاره بالمسؤولية المجتمعية.

وأضاف: "صندوق الوقف الصحي المؤسس بقرار مجلس الوزراء ٣٥٣ بتاريخ ٢١/ ٠٦/ ١٤٤٠ تطلق مبادرة #لك_دور بالتنسيق مع وزارة الصحة، والتي تهدف إلى تلبية رغبات المبادرين أمثالكم للمساهمة في التصدي لفيروس كرونا المستجد".