أمير جازان يطلق مبادرة «نبيها صفر» للوقاية من كورونا

أطلقت إمارة منطقة جازان، مبادرة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك بتوجيه من الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان، وبمتابعة من نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وأوضح وكيل إمارة المنطقة عبدالله بن صالح المديميغ، أن المبادرة التي أطلقت عبر تويتر بهاشتاق مبادرة #كلنامسؤولنبيها_صفر، تأتي وفق توجيهات أمير المنطقة ونائبه لحث المواطنين والمقيمين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن هذه المبادرة وغيرها من الاحترازات تقوم بها الجهات الحكومية المعنية في المنطقة لتوعية الموطنين والمقيمين للحفاظ على صحتهم، في ظل ما توليه حكومتنا الرشيدة من جهود للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد اعتمد أمير منطقة جازان، رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسة مساء اليوم، خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بالمنطقة، التي أعدتها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة بالتعاون مع أمانة سر لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة، ووجه أمير المنطقة خلال اجتماع اللجنة الذي عقد برئاسة سموه، بأهمية التعاون ومضاعفة الجهود من قبل مختلف الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الخطة التي تحدد أدوار ومهام جميع الجهات المعنية ورفع درجة الجاهزية لمواجهة الفيروس واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ للتصدي للفيروس والحد من انتشاره، من خلال التنسيق المستمر والفاعل من قبل الجميع.

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