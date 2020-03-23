«السديس» يوجّه بإغلاق الأبواب غير الرئيسية بالمسجد الحرام

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, بإغلاق أبواب المسجد الحرام غير الرئيسية، والاكتفاء بالأبواب الرئيسية.

ويأتي ذلك استمرارًا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا (كوفيد - 19) التي تتخذها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، للحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام.

يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة؛ للحد من انتشار فايروس كورونا بالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية بالمسجد الحرام.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 562 حالة حتى الآن، فيما تعافت 19 حالة.

وأشارت الوزارة خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إلى أن الحالات المصابة الجديدة بينهم 26 قدموا من الخارج و25 من المخالطين اجتماعيًا.