الداخلية: رجالنا متواجدون في مختلف الأماكن لتطبيق أمر منع التجول

قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية: رجال الأمن متواجدون في أماكن مختلفة لتطبيق قرار منع التجوال، وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، التأكيد على وجود رجال الأمن في أماكن مختلفة لتطبيق قرار منع التجوال الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأمس، أصدر خادم الحرمين الشريفين، أمرًا بمنع التجوال للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة (21) يومًا من مساء يوم الاثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م.
وأوضحت وزارة الداخلية، تغريم مخالفي أمر منع التجوال بغرامة 10 آلاف ريال، مع مضاعفتها في حال تكرار المخالفة، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يومًا.
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