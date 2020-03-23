وزارة الصحة تعمم 7 نصائح لحماية أصحاب الأمراض المزمنة من كورونا

بينما ارتفع إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» إلى 562 حالة، أوصت وزارة الصحة أصحاب الأمراض المزمنة بنصائح عدة لكونهم أكثر عرضة للتأثر بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن المصابين بأمراض مزمنة يمكنهم اتباع 7 نصائح للوقاية من فيروس كورونا، منها:

1- المحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام.

2- تجنب الأماكن المزدحمة والبقاء في المنزل.

3- أكل الطعام الصحي.

4- ممارسة أي نشاط بدني لمدة 3 مرات أسبوعيًا أو أكثر.

5- تجنب الأشخاص المصابين بأعراض تنفسية والابتعاد عنهم بمسافة لا تقل عن متر.

6- تغطية الأنف والفم بمنديل عند السعال أو العطس أو بالمرفق عن طريق ثني الذراع.

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7- في حال الضرورة العلاجية يتم الالتزام بالأدوية الموصوفة حسب تعليمات الطبيب.

نصائح منظمة الصحة العالمية لأصحاب الأمراض المزمنة للوقاية من كورونا

وإلى جانب نصائح وزارة الصحة، أضافت منظمة الصحة العالمية، إرشادات لأصحاب الأمراض المزمنة حتى لا يتعرضوا للإصابة بفيروس كورونا، منها: التقليل من تناول السكريات والأطعمة المصنعة، والتقليل من تناول الأملاح والمشروبات التي تحتوي على كافيين كالقهوة، والإقلاع عن التدخين في حال كانوا من المدخنين.

والأمراض المزمنة مثل داء السكري والربو والفشل الكلوي المزمن وأمراض القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع السرطان، وأمراض معدية مثل فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي C وغيرها، وتتسبب هذه الأمراض في ضعف مناعة الجسم بشكل عام، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

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