السعودية اليوم / المكسيك تطبق قيودًا جزئية وسط تفشي فيروس كورونا



مكسيكو سيتي 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس

بدأ سريان القيود الجزئية على الحياة العامة في المكسيك اليوم مع إغلاق المدارس ودور السينما والمتاحف وتعليق الأحداث والمناسبات العامة، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في البلاد إلى 316 حالة.

وطلبت السلطات المكسيكية من السكان البقاء في منازلهم على أساس طوعي كجزء من إجراء الأربعة أسابيع.

// انتهى //

19:29ت م

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