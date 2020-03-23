السعودية اليوم / فرع الهلال الأحمر بعسير يكثف جهوده للتعامل مع فيروس كورونا



أبها 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس

كثّف فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير , جهوده لتقديم الخدمات الإسعافية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19)، من خلال خطة شاملة تضمنت تجهيز 39 فرقة إسعافية وأكثر من 80 سيارة إسعافية و 104 مسعفاً لتقديم الخدمات الطبية الإسعافية خلال 24 ساعة.

وأوضح المتحدث الرسمي بفرع الهيئة بعسير محمد بن حسن الشهري، أن فرع الهيئة نفذ العديد من الدورات التدريبية التي قدمت من خلال الفصول التدريبية أو من خلال الفصول الافتراضية (online)، حيث بلغ عدد المستفيدين من الدورات أكثر من 2400 مستفيد من منسوبي الهيئة ومتطوعيها والمواطنين، إضافة إلى تنفيذ ثلاث فرضيات لمشتبه بفيروس كورونا للتأكد من جاهزية الفرق الاسعافية وطريقة التعامل مع الحالات.

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18:43ت م

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