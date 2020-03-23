السعودية اليوم / الجيش الجزائري يكشف مخابئ للإرهابيين ويوقف مهربين ومهاجرين غير شرعيين



الجزائر 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس

كشفت قوات الجيش الجزائري بمحافظة باتنة 12 مخبأ للإرهابيين وخمس قنابل تقليدية الصنع، إضافة إلى ألبسة وأغراض مختلفة.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم: إن قواتها أوقفت 264 مهربا وحجزت معدات وأغراض معدة للتهريب، مشيرة إلى أن قوات حرس الحدود بتلمسان وجانت أوقفت 25 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.

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18:16ت م

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