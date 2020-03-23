السعودية اليوم / النائب العام: خادم الحرمين الشريفين بحلمه وشفقته يأطر المجافي إلى صحته أطراً ويأزرُه أزراً ويأخذ بيده إلى جادة الصحة والسلامة



الرياض 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس

ثمّن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً لمدة (21) يوماً ابتداءً من اليوم الاثنين.

وقال معاليه: "إن حكمة الملك المفدى تتجلى بأن هذا الأمر جاء تباعاً للقرارات الحكيمة من لدن الحكومة الرشيدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبما له من سلطات وصلاحيات واسعة حال نشوء ما يهدد سلامة المملكة طبقاً لمقتضى المادة (62)من النظام الأساسي للحكم، وبما يكفل مواجهة الخطر، ولا أشد خطورة من خطر يهدد الأمن الصحي وسلامة الإنسانية جمعاء لأي دولة.

وأضاف: "نحمد الله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام أولاً ثم هيأ لنا من أمرنا رشداً بقيادة رشيدة لا تثنيها الأزمات ولا تعوقها الشدائد والمدلهمات، تبشّر بالسلامة والأمان وتبث التفاؤل والاطمئنان، في ظل ظروف عالمية حرجة، وتبذل الغالي والنفيس للحفاظ على صحة الإنسان، وتأطرُ المجافي إلى صحته وسلامته أطراً، وتأزرُ بكل متهاون وغير مبالي وتأخذ بيده إلى بر الصحة والسلامة أزراً.

وشدد معالي النائب العام على وجوب الالتزام بأمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وأن الجميع مطالبون بالالتزام الجاد والتعاون تحقيقاً لأمنهم الصحي والبقاء في منازلهم خلال المدة القادمة وخاصة في فترة منع التجول، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع، إذ إن المحافظة على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء المجتمع.

وفي الختام سأل النائب العام الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يوفقهما ويسددهما لما فيه خير الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء، وأن يمنُّ بالشفاء العاجل على جميع المرضى والمصابين.

// انتهى //

18:00ت م

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