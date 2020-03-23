السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين يوجه بإغلاق الأبواب غير الرئيسية بالمسجد الحرام



مكة المكرمة 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس

وجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, بإغلاق أبواب المسجد الحرام غير الرئيسية، والاكتفاء بالأبواب الرئيسية.

ويأتي ذلك استمرارا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا ( كوفيد - 19 ) التي تتخذها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، للحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام .

يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة للحد من انتشار فايروس كورونا بالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية بالمسجد الحرام.

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17:53ت م

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