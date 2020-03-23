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إغلاق جزء من طريق الملك فهد للصيانة بدءاً من غداً

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تعتزم أمانة المنطقة الشرقية البدء بصیانة طريق الملك فھد بن عبد العزيز بالدمام بالكامل على عدة مراحل سیتم إغلاق جزء من الطریق في المرحلة الاولى من تقاطع شارع 11 إلى تقاطع شارع الأمیر محمد بن فــــھد في الجزء الجنوبي إتجاه الشرق كما ھو موضح علي الخریطة،حيث سیتم الإغلاق یوم غد الثلاثاء الموافـــــــق 24 / 03 / 2020 م ، الموافــــق 29 / 07 / 1440 ھـ ، من الساعه 6 صباحاً إلى الســـاعة 5 مساءاً .

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