"العين الإخبارية" تزور أول محطة لتعقيم السيارات من فيروس "كورونا" بدبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتصنيف منظمة الصحة العالمية الوضع بأنه شديد الخطورة، ازدادت مخاوف سكان العالم بعد التأكد من انتقال العدوى من خلال الملامسة المباشرة للأسطح.

وأثبت الخبراء والأطباء عن مكوث فيروس كورونا على الأسطح لمدة طويلة قد تعرض حياة الناس للخطر.

في ظل هذه المخاوف اعتمدت دولة الإمارات على إجراءات وقائية واحترازية مشددة للحد من انتشار الوباء.

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"العين الإخبارية" زارت أول مغسلة متخصصة في تعقيم وتطهير السيارات للوقاية من الفيروس.

وقد أكد فؤاد الطائي، مراقب جودة في شركة وويل فيكس بدبي، أهمية مبادرات تعقيم وتطهير السيارات، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا في إطار المشاركة المجتمعية مع الدولة.

وشدد على أن الهدف هو تعقيم كل الأسطح التي يتكرر استخدامها بشكل يومي ومنها السيارات التي تستخدم بشكل كبير وقد تكون معرضة لنقل العدوى بين الركاب، لذا من باب الاحتياط تم تخصيص مواد معقمة محددة للمركبات تعمل على تشكيل مادة عازلة لمكافحة الفيروس في حال تواجد على سطح المركبة.