فيديو.. اللحظات الأولى لتطبيق أمر الملك سلمان منع التجول في السعودية

2020-03-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأ قبل قليل تطبيق منع التجول في المملكة تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد حيث يمتد منع التجول من السابعة مساء اليوم وحتى السادسة صباحًا ولمدة 21 يومًا بحسب ما أظهره فيديو لقناة الإخبارية السعودية.

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وأهابت وزارة الداخلية بالجميع التقيد بتعليمات منع التجول وعدم الخروج من المنزل خلال ساعات سريان المنع.

كما دعت إلى أن يقتصر الخروج من المنزل في غير ساعات منع التجول على الضرورة القصوى.

يذكر أن قرار منع التجول استثنى عدة قطاعات حيوية من بينها قطاع التغذية والأمن والصحة والمياه والإعلام والتوصيل السريع وغيرها.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19



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