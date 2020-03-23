- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم فيديو.. اللحظات الأولى لتطبيق أمر الملك سلمان منع التجول في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. اللحظات الأولى لتطبيق أمر الملك سلمان منع التجول في السعودية
متابعات الخليج 365 - الرياض
بدأ قبل قليل تطبيق منع التجول في المملكة تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد حيث يمتد منع التجول من السابعة مساء اليوم وحتى السادسة صباحًا ولمدة 21 يومًا بحسب ما أظهره فيديو لقناة الإخبارية السعودية.
وأهابت وزارة الداخلية بالجميع التقيد بتعليمات منع التجول وعدم الخروج من المنزل خلال ساعات سريان المنع.
كما دعت إلى أن يقتصر الخروج من المنزل في غير ساعات منع التجول على الضرورة القصوى.
يذكر أن قرار منع التجول استثنى عدة قطاعات حيوية من بينها قطاع التغذية والأمن والصحة والمياه والإعلام والتوصيل السريع وغيرها.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. اللحظات الأولى لتطبيق أمر الملك سلمان منع التجول في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.