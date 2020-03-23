، بالفيديو.. متحدث الصحة يحذّر ممن يدعون علاج " كورونا ".. خزعبلات ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا المستجد

حذر المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ممن ينشرون بين الناس إدعائهم بوجود خلطة أو لدية تجربة لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور العبدالعالي من خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا المستجد أنها عبارة عن خزعبلات ولا يتوفر علاج للفيروس حتى الآن.

وقال : نسمع عن "خلطة" لعلاج ‎فيروس كورونا ويسوق لها البعض ويروجوا لها ونتمنى من الجميع أن لا يصدقوها وينبذوها فهي خزعبلات.

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