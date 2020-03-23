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محمد بن مسعود - الدمام - 23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 06:56 PM
ما يؤكد أوليًا عدم إصابتها بعدوى المرضبرلين: نتائج فحص ميركل الخاص بكورونا سلبية
أعلنت برلين أن الفحص الأول للمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الخاص بفيروس كورونا المستجد، أعطى نتائج سلبية، ما يؤكد أوليًا عدم إصابتها بعدوى المرض المميت.
وقال المتحدث باسم مكتب الوزراء الألماني، شتيفان زايبيرغ، إن "نتائج الفحص الذي تم إجراؤه اليوم سلبية".
وذكر زايبيرغ مع ذلك أن المستشارة الألمانية ستخضع خلال الأيام القريبة لفحوصات جديدة للتأكد من النتيجة.
، برلين: نتائج فحص ميركل الخاص بكورونا سلبية ،
المصدر : الخليج 365
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