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أفاد شتيفن زايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم (الاثنين)، بأنها بحالة جيدة، وتنتظر نتيجة اختبار لتحديد ما إذا كانت مصابة بفيروس كورونا بعد زيارة طبيب ثبتت إصابته بالمرض.
وأحجم المتحدث خلال إفادة صحفية عن ذكر الموعد الذي من المتوقع فيه ظهور نتيجة الاختبار، وفقاً لـ"رويترز".
ووضعت "ميركل" في الحجر الصحي أمس.
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 06:50 PM
غداة خضوعها للحجر الصحي عقب مخالطة طبيب مصابالمستشارة الألمانية بحالة جيدة وتنتظر نتيجة اختبار "كورونا"
أفاد شتيفن زايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم (الاثنين)، بأنها بحالة جيدة، وتنتظر نتيجة اختبار لتحديد ما إذا كانت مصابة بفيروس كورونا بعد زيارة طبيب ثبتت إصابته بالمرض.
وأحجم المتحدث خلال إفادة صحفية عن ذكر الموعد الذي من المتوقع فيه ظهور نتيجة الاختبار، وفقاً لـ"رويترز".
ووضعت "ميركل" في الحجر الصحي أمس.
، المستشارة الألمانية بحالة جيدة وتنتظر نتيجة اختبار "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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