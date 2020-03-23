محمد بن مسعود - الدمام - بسبب فاجعة "كورونا".. إيطاليا: الاقتصاد يخسر 100 مليار دولار شهرياً صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-23 قدّر اتحاد الصناعة الإيطالي خسائر البلاد جراء توقف القطاعات الإنتاجية فيها للحد من انتشار فيروس "كورونا"، حيث تجاوز عدد الإصابات بالفيروس القاتل في هذا البلد 59 ألف حالة، طبقاً لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وقال رئيس الاتحاد فينسينزو بوكيا: إن خسائر إيطاليا الاقتصادية من توقف الإنتاج قد تصل إلى 100 مليار يورو شهرياً.

وأضاف أن الاقتصاد الإيطالي انتقل بعد تعليق الأنشطة الإنتاجية من اقتصاد الطوارئ إلى الاقتصاد العسكري.

وأشار إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإيطالي يبلغ نحو 1800 مليار يورو سنوياً، وعند توقف 70% من الإنتاج يعني أن البلاد تخسر نحو 100 مليار دولار شهرياً.

وأكد المسؤول أن نحو 70% من أنشطة الإنتاج في إيطاليا قد توقفت بعد تعليمات الحكومة.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 05:42 PM

اخر تعديل 23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 Advertisements 06:43 PM

70 % من أنشطة الإنتاج توقفت بعد تعليمات الحكومة

قدّر اتحاد الصناعة الإيطالي خسائر البلاد جراء توقف القطاعات الإنتاجية فيها للحد من انتشار فيروس "كورونا"، حيث تجاوز عدد الإصابات بالفيروس القاتل في هذا البلد 59 ألف حالة، طبقاً لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وقال رئيس الاتحاد فينسينزو بوكيا: إن خسائر إيطاليا الاقتصادية من توقف الإنتاج قد تصل إلى 100 مليار يورو شهرياً.

وأضاف أن الاقتصاد الإيطالي انتقل بعد تعليق الأنشطة الإنتاجية من اقتصاد الطوارئ إلى الاقتصاد العسكري.

وأشار إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإيطالي يبلغ نحو 1800 مليار يورو سنوياً، وعند توقف 70% من الإنتاج يعني أن البلاد تخسر نحو 100 مليار دولار شهرياً.

وأكد المسؤول أن نحو 70% من أنشطة الإنتاج في إيطاليا قد توقفت بعد تعليمات الحكومة.