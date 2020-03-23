، "الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية" تطلق حملة دولية لمناصرة جهود مكافحة "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تستمر 3 أشهر وتتضمن جائزة للأعمال الأكثر فاعلية في مواجهة الوباء

تطلق الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، عضو الاتفاق العالمي للأمم المتحده، في الفترة من 25 مارس الجاري إلى 25 يونيو المقبل، حملة دولية لمناصرة جهود الحكومات والمنظمات الدولية والوطنية في مكافحة فيروس "كورونا" الجديد "كوفيد-19"، بمشاركة شخصيات عربية ودولية رفيعة المستوى، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية كشريك دولي.

وستتضمن الحملة العديد من الفعاليات الرئيسة، منها إطلاق برنامج "سفير مناصر للجهود الدولية في مكافحة وباء "كورونا"، الذي يشارك فيه نخبة من الشخصيات العربية والدولية المعروفة، من خلال مساهماتهم في استثمار شهرتهم وحضورهم المجتمعي والدولي البارز في توجيه رسائل مؤثرة ومفيدة عبر وسائط ومنابر إعلامية متعددة إلى المجتمعات والأفراد حول الدور المأمول منهم خلال أزمة الوباء العالمي.

وستشمل الفعاليات أيضاً إطلاق "جائزة الاستجابة الدولية للجهود الأكثر فاعلية في مكافحة وباء "كورونا"، التي تتيح الفرصة للحكومات والمنظمات الدولية والوطنية والقطاع الخاص والمجتمعي والخيري والأفراد لتوثيق مساهماتهم في التصدي لهذا الوباء العالمي، وستتاح فرصة الترشح والترشيح لهذه الجائزة الدولية لفترة ثلاثة أشهر، وسيعلن عن الفائزين منهم في احتفالات اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية، كما سيدشن مرصد "وكالة استجابة لإدارة الأزمات والكوارث"، وسيطلق برنامج عالمي يحمل اسم " تحالف استجابة الدولي للالتزام المجتمعي" لرصد أبرز الإنجازات في مجال مكافحة الفيروس، وفي ختام فعاليات الحملة الدولية سيصدر كتاب باللغتين العربية والإنجليزية بعنوان "جهود مسؤولة أنقذت العالم"، متضمناً مساهمات الدول والجهات والأفراد في مجال مكافحة وباء "كورونا".

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية البروفيسور يوسف عبدالغفار، أن تنظيم الشبكة لهذه الحملة؛ يهدف إلى تسليط الضوء على الوجه المشرق لهذه الأزمة العالمية، المتمثل في التكاتف المجتمعي والعالمي لمكافحة الوباء، ونجاح الكثير من الجهود الوطنية والدولية في تخفيف أضراره السلبية.

من جهتها، ذكرت رئيسة وكالة استجابة لإدارة الأزمات والكوارث بالشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية الدكتورة انتصار فلمبان، أن هذه الحملة الدولية تندرج ضمن الاستجابة للجهود العالمية العديدة القائمة حالياً، بهدف رصدها وتوثيقها وتعريف المجتمعات والدول بها عبر أطر إعلامية ومهنية احترافية وعديدة، مشيرة إلى أنه في نهاية الحملة سيجري تقييم العائد منها، للتخطيط للمراحل التالية لهذه الحملة، التي ستعمل الشبكة حينها على تأسيس منظومات مهنية وإعلامية مستدامة ومتخصصة في مجال إدارة الأزمات والكوارث.