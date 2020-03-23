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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: العملية التعليمية في الجامعات مستمرة والان نبدء بالتفاصيل
- جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية الجامعية لتقديم الدعم الصحي
التقى وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ اليوم بمكتبه عبر الاتصال المرئي مديري الجامعات الحكومية؛ لمناقشة التعليم عن بُعد، وجهود الجامعات في التصدي لفيروس كورونا.
وأكد وزير التعليم أن العملية التعليمية في الجامعات مستمرة وفق الخطط والبرامج المحددة، داعياً الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس إلى بذل المزيد من الجهود المميزة للتعلم عبر المنصات والبرامج الالكترونية المعتمدة من الجامعات، مشدداً على توحيد جهود الجامعات لإقرار سياسات واضحة في التعليم عن بُعد، والجودة في التطبيق، بما يكفل حق الطالب والطالبة للتقييم بعدل وإنصاف.
وأوضح وزير التعليم أن دور الجامعات كمؤسسات وطنية مهم في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكتسبات الوطن والمشاركة في رسالته السامية، موجهاً شكره للجامعات التي وفرت مبانيها ومنشآتها أو تلك التي جهزت وهيأت إمكاناتها للتعاون مع وزارة الصحة والجهات الأخرى في أزمة كورونا، من خلال تجهيز تلك المباني بالمواصفات الفنية لعزل المصابين والمشتبه بهم، وتقديم الخدمات اللوجستية من تغذية وتعقيم ومتابعة صحية، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة المجتمع.
وأكد وزير التعليم على جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية الجامعية من طواقم طبية، وتمريضية، ومنشآت صحية وتعليمية في عدد من مناطق المملكة؛ لتقديم الدعم الصحي في هذه المرحلة، بما يعزز من تكامل الأدوار التعليمية والصحية لخدمة أبناء هذا الوطن والمقيمين على أراضيه.
واستمع الوزير في نهاية اللقاء إلى مديري الجامعات عن تجاربهم وملحوظاتهم ومقترحاتهم حول التعليم عن بُعد، ومجهوداتهم في التوعية والمشاركة لمواجهة فيروس كورونا.
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