شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاتصالات: إقبال كبير على التطبيقات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

قال مدير عام الاتصال المؤسسي بهيئة الاتصالات: عممنا اشتراطات السلامة على الشركات لتقديم الخدمات البريدية وغيرها ، و هناك إقبال كبير على التطبيقات الإلكترونية وهذا يدل على وعي المجتمع

في حال وجود أي مخالفات على هذه التطبيقات يمكن للمستخدمين التواصل على الرقم 19966 .