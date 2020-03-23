شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاتصالات: إقبال كبير على التطبيقات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل
قال مدير عام الاتصال المؤسسي بهيئة الاتصالات: عممنا اشتراطات السلامة على الشركات لتقديم الخدمات البريدية وغيرها ، و هناك إقبال كبير على التطبيقات الإلكترونية وهذا يدل على وعي المجتمع
في حال وجود أي مخالفات على هذه التطبيقات يمكن للمستخدمين التواصل على الرقم 19966 .
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