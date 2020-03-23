شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق أبواب المسجد الحرام والاكتفاء بالرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بإغلاق أبواب المسجد الحرام، والاكتفاء بالأبواب الرئيسية. وجاء توجيه الرئيس العام بإغلاق عدد من أبواب المسجد الحرام استمرارا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا ( كوفيد - 19 ) التي تتخذها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، للحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام .

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