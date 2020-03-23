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فيديو وصور.. أسواق حفر الباطن تشهد إقبال المتسوقين قبل منع التجول
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن
شهدت محلات وأسواق المواد الغذائية بمحافظة حفر الباطن إقبالًا كبيرًا من المتسوقين قبل ساعات من دخول منع التجول المقرر ابتداؤه الساعة 7 مساءً وحتى الـ 6 صباحًا.
وشهدت المحلات توفر جميع المواد الغذائية بمختلف أصنافها وسط احترازات كبيرة عند المداخل من توفير قفازات ومعقمات وتنظيف العربات بشكل دوري.
ويأتي ذلك انطلاقًا مما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ من حرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد؛ فقد صدر أمره ـ يحفظه الله – بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا لمدة ( 21 ) يومًا من مساء الاثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م.
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