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شكرا لقرائتكم متحدث التجارة يطمئن المواطنين : 9 قطاعات ستواصل العمل رغم منع التجول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متحدث التجارة يطمئن المواطنين : 9 قطاعات ستواصل العمل رغم منع التجول
أكد أن تطبيقات التوصيل ستضاعف إمكاناتها لخدمة متابعات الخليج 365 والمقيم
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن تطبيقات التوصيل ستضاعف من إمكاناتها لخدمة متابعات الخليج 365 والمقيم بالتزامن مع فرض منع التجول في المملكة اعتبارًا من اليوم.
وقال الحسين خلال المؤتمر الصحفي اليوم إن كثيرًا من الناس يرون أن منع التجول يعني توقف الحياة، وهذا أمر غير صحيح إطلاقًا فهناك أكثر من 9 قطاعات ستواصل عملها حتى في ساعات منع التجول وكل هذه القطاعات ستخدم متابعات الخليج 365 في كل الأوقات.
وأشار إلى أن قطاع التغذية لن يتأثر بحظر التجول مشيرًا إلى أنه يمكن طلب المنتجات عبر تطبيقات التوصيل خلال ساعات الحظر.
ولفت إلى أن القطاع الصحي متاح لكل المواطنين والمقيمين في كل الأوقات وتقدم المستشفيات والصيدليات خدماتها في وقت حظر التجول وخارجه إضافة إلى قطاع الطاقة والاتصالات والتأمين وغيرها من القطاعات الحيوية.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19
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