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2020-03-23 سويسرا تسجل 1046 حالة كورونا جديدة خلال يوم متابعات الخليج 365 - واس أعلنت السلطات الصحية السويسرية اليوم، عن تسجيل 1046 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين في سويسرا وليختنشتاين إلى 8060 .

وقال المكتب الاتحادي للصحة العامة إن عدد الوفيات ارتفع بواقع ستة إلى 66. تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19

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