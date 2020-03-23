البنك الأهلي يدعم "أبطال الصحة" بتأجيل سداد التمويل الشخصي والتأجيري والعقاري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_مكة المكرمة
أعلن البنك الأهلي التجاري تأجيل سداد اقساط التمويل الشخصي والعقاري والتمويل التأجيري للعاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من شهر أبريل، دون أي تكلفة، دعما لأبطال الصحة من أبناء وبنات الوطن العاملين في هذا القطاع، ولما يقدمونه من جهد وإخلاص وتفان في ظل الظروف الحالية.
ويأتي ذلك تماشيا مع توجهات الدولة أيدها الله وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي تثمينا لدور أبطال الصحة وجهودهم في مكافحة فايروس كورونا.
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