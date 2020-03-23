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وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإغلاق أبواب المسجد الحرام، والاكتفاء بالأبواب الرئيسية.
وجاء توجيه الرئيس العام بإغلاق عدد من أبواب المسجد الحرام، استمراراً للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد-19) التي تتخذها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ للحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام.
يُذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وذلك بالتعاون مع كل الجهات الصحية والأمنية بالمسجد الحرام.
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 06:01 PM
ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا"
وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإغلاق أبواب المسجد الحرام، والاكتفاء بالأبواب الرئيسية.
وجاء توجيه الرئيس العام بإغلاق عدد من أبواب المسجد الحرام، استمراراً للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد-19) التي تتخذها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ للحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام.
يُذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وذلك بالتعاون مع كل الجهات الصحية والأمنية بالمسجد الحرام.
، إغلاق الأبواب غير الرئيسية بالحرم المكي الشريف ،
المصدر : الخليج 365
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