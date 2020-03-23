- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت ماليزيا، اليوم، عن تسجيل 212 إصابة جديدة "بفيروس "كورونا"، في أكبر زيادة يومية، ليصل العدد الإجمالي إلى 1518.
وذكرت وزارة الصحة أن نحو 970 من الحالات الإجمالية يرتبط بتجمع نُظم الشهر الماضي قرب العاصمة كوالالمبور، مشيرةً إلى أن عدد الوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى 14.
من جهة أخرى، تقرر تمديد فترة فتح معبر "قسطل – اشكيت" البري بين مصر والسودان، اليوم وغداً لفترة نهائية وأخيرة لاستكمال عودة المواطنين والشاحنات إلى الأراضي المصرية.
وناشد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير ياسر هاشم، المصريين الراغبين في العودة لانتهاز هذه الفرصة الأخيرة، حيث سيتم إغلاق المعبر ابتداءً من بعد غد الأربعاء، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولتان لحماية مواطنيهما من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 05:23 PM
تمديد فترة فتح معبر "أشكيت" الحدودي لعودة المصريين من السودانماليزيا: 212 إصابة جديدة بكورونا في أكبر زيادة يومية
أعلنت ماليزيا، اليوم، عن تسجيل 212 إصابة جديدة "بفيروس "كورونا"، في أكبر زيادة يومية، ليصل العدد الإجمالي إلى 1518.
وذكرت وزارة الصحة أن نحو 970 من الحالات الإجمالية يرتبط بتجمع نُظم الشهر الماضي قرب العاصمة كوالالمبور، مشيرةً إلى أن عدد الوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى 14.
من جهة أخرى، تقرر تمديد فترة فتح معبر "قسطل – اشكيت" البري بين مصر والسودان، اليوم وغداً لفترة نهائية وأخيرة لاستكمال عودة المواطنين والشاحنات إلى الأراضي المصرية.
وناشد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير ياسر هاشم، المصريين الراغبين في العودة لانتهاز هذه الفرصة الأخيرة، حيث سيتم إغلاق المعبر ابتداءً من بعد غد الأربعاء، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولتان لحماية مواطنيهما من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
، ماليزيا: 212 إصابة جديدة بكورونا في أكبر زيادة يومية ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر ماليزيا: 212 إصابة جديدة بكورونا في أكبر زيادة يومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.