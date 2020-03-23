، ماليزيا: 212 إصابة جديدة بكورونا في أكبر زيادة يومية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تمديد فترة فتح معبر "أشكيت" الحدودي لعودة المصريين من السودان

أعلنت ماليزيا، اليوم، عن تسجيل 212 إصابة جديدة "بفيروس "كورونا"، في أكبر زيادة يومية، ليصل العدد الإجمالي إلى 1518.

وذكرت وزارة الصحة أن نحو 970 من الحالات الإجمالية يرتبط بتجمع نُظم الشهر الماضي قرب العاصمة كوالالمبور، مشيرةً إلى أن عدد الوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى 14.

من جهة أخرى، تقرر تمديد فترة فتح معبر "قسطل – اشكيت" البري بين مصر والسودان، اليوم وغداً لفترة نهائية وأخيرة لاستكمال عودة المواطنين والشاحنات إلى الأراضي المصرية.

وناشد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير ياسر هاشم، المصريين الراغبين في العودة لانتهاز هذه الفرصة الأخيرة، حيث سيتم إغلاق المعبر ابتداءً من بعد غد الأربعاء، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولتان لحماية مواطنيهما من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.