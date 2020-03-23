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أعلنت الحكومة الاتحادية الهندية أن جميع الرحلات الداخلية سوف تتوقف بدءًا من منتصف ليل الثلاثاء- الأربعاء، في إجراء جديد صارم للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت الحكومة في بيان إن شركات الطيران يجب عليها أن تخطط لرحلاتها بحيث تهبط آخرها في وجهتها قبل الساعة 1159 مساء الثلاثاء، ويُسمح فقط بعد ذلك برحلات الشحن.
وتقرر حظر الرحلات الدولية منذ أسبوع، وجاء إعلان الحكومة مع دخول الإغلاق حيز التنفيذ في معظم الولايات الهندية والأقاليم التي تخضع للإدارة الاتحادية.
وسجلت الهند إجمالي 415 حالة إصابة بالفيروس، وسبع حالات وفاة.
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 05:22 PM
بعد تسجيل 415 حالة إصابة و7 وفيات بالفيروسالهند تعلق رحلات الطيران الداخلي بسبب "كورونا"
أعلنت الحكومة الاتحادية الهندية أن جميع الرحلات الداخلية سوف تتوقف بدءًا من منتصف ليل الثلاثاء- الأربعاء، في إجراء جديد صارم للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت الحكومة في بيان إن شركات الطيران يجب عليها أن تخطط لرحلاتها بحيث تهبط آخرها في وجهتها قبل الساعة 1159 مساء الثلاثاء، ويُسمح فقط بعد ذلك برحلات الشحن.
وتقرر حظر الرحلات الدولية منذ أسبوع، وجاء إعلان الحكومة مع دخول الإغلاق حيز التنفيذ في معظم الولايات الهندية والأقاليم التي تخضع للإدارة الاتحادية.
وسجلت الهند إجمالي 415 حالة إصابة بالفيروس، وسبع حالات وفاة.
، الهند تعلق رحلات الطيران الداخلي بسبب "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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