شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتفاع الإصابات بـ"كورونا".. السلطان هيثم بن طارق يصدر مراسيم سلطانية عاجلة والان مع التفاصيل

كتبت ياسمين التهامي في الاثنين 23 مارس 2020 04:59 مساءً - بعد ارتفاع الإصابات بـ"كورونا".. السلطان هيثم بن طارق يصدر مراسيم سلطانية عاجلة

أَصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، مراسيم جديدة، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.





ونقلت صحيفة "الرؤية" العمانية، أن المرسوم السلطاني الأول قضى بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الأمراض المعدية.



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وتابعت الصحيفة، أن المرسوم الثاني، قضى بتعديل بعض الأحكام الخاص بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت برئاسة وزير الداخلية.





ويأتي هذا فيما أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 66 حالة.

وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين بالتقيد التام بإجراءات الحجر الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة حسب الإرشادات.

وكانت السلطات العمانية، قررت منع التجمعات بكافة أنواعها في الأماكن العامة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين، كما أعلنت وقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات بمختلف أنواعها؛ ومنع بيع وتداول الصحف والمجلات والمنشورات التي تصدر خارج البلاد.





وقررت أيضًا إغلاق كافة محلات الصرافة على أن تقوم البنوك بتقديم خدمات الصرافة، مع ضرورة اتخاذها التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار الجائحة.

