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كتبت ياسمين التهامي في الاثنين 23 مارس 2020 04:59 مساءً - عاجل.. اردوغان يسبق كل دول العالم بإجراءات (كورونا).. ويوقع على قرار رئاسي قبل قليل والمواطنون يطيرون من الفرح.. (تفاصيل القرار)

وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على قرار يسمح باتخاذ تدابير إضافية للموظفين العموميين في سياق الإجراءات المشددة لمكافحة فيروس كورونا في البلاد. وبموجب القرار الرئاسي، وفق ما ترجمت "نيو ترك بوست" فإنه يمكن تطبيق العمل عن بعد بالتناوب على العاملين في المؤسسات والدوائر الحكومية في عموم المحافظات التركية.

شاهد ايضاً أخر الأخبار من نبأ: Advertisements ويستثني قرار الدوام عن بعد أولئك الذين منحتهم الحكومة التركية في وقت سابق إجازة إدارية مدفوعة لكبار السن من الموظفين، والحوامل والمرضعات، وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة.



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