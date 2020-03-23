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كتبت ياسمين التهامي في الاثنين 23 مارس 2020 04:59 مساءً - عاجـــل.. كارثة تشهدها الكويت والامير ينهار بعد سماعه هذا الخبر والهلع يعم البلاد( ما الذي حدث)...

سجلت دولة الكويت أول حالة وفاة بعد إصابتها بمرض كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن وفاة سيدة سبعينية كانت بالعناية المركزة بسبب إصابتها بالفيروس. يذكر أن بيانا لوزارة الصحة الكويتية بشأن فيروس كورونا المستجد، كان قد سجل ثلاث حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 (فيروس كورونا المستجد)، جميعها مرتبطة بالسفر إلى إيران، حيث أصبح إجمالي عدد الحالات 61 مصابا بالفيروس.

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