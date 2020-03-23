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كتبت ياسمين التهامي في الاثنين 23 مارس 2020 04:59 مساءً - عاجل وفي غاية الخطور.. الرئاسة التركية تفاجئ كل سكان الكرة الأرضية وتعلن عن خطر يهدد حياة الملايين أكبر من خطر فيروس كورونا.. (شاهد)

دعا رئيس دائرة الاتصال والتواصل بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون، لعدم الاكتراث للشائعات والمعلومات المدسوسة حول فيروس كورونا. وقال التون في تصريحات نشرها عبر تويتر، ان الاشاعات لا تقل خطورة عن الفيروس نفسه.

شاهد ايضاً أخر الأخبار من نبأ: Advertisements وأضاف “الشائعات ، النبوءات ، نظريات المؤامرة ، التسجيلات الصوتية السلسة، والتلاعب بالأحاسيس وما إلى ذلك، نواجه مثل هذا المحتوى الغامض والضار في القنوات الإعلامية بما يتعلق بالفيروس، كل يوم تقريبًا، واعلموا جيداً أنها لا تقل خطورة عن الفيروس نفسه”. وطالب الجميع باتباع فقط التصريحات الرسمية، موجها تحذيرا لمروجي الاشاعات والمؤامرات المدبرة. وأوضح التون أن الكثير من الاشاعات تأتي تحت عنوان ” تم التقاط هذه الصور في المستشفى بشكل خفي” ، أو “قالها طبيب معروف “، أو ” التكتم على عدد الحالات” ، ” الاختبار غير جاري” ، “عدد الوفيات أكثر من المعلن” ، وإلى غير ذلك من الشائعات المغرضة. لا تعتمدوا على الرسائل المعاد توجيهها أو نسخها و لصقها و التي تنتشر عبر تطبيقات المراسلة الفورية. وحذر من نشر هذه المعلومات التي لم يتم التحقق منها، فالشفافية والوعي والتضامن يقوينا جميعًا، لا للمؤامرات المغرضة، لا لاستقطاب الجهل ، لا للمعلومات المدسوسة”

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