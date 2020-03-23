وزارة الصحة تعلن 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا .. التفاصيل

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اعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين ٢٣ مارس ٢٠٢٠ عن تسجيل 51 حالة إصابة جديدة حيث بلغ عدد حالات الشفاء 19 حالة ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة ولله الحمد حتى هذه اللحظة و الحالات الجديدة تم تسجيلها بحسب المدن التالية :-

الرياض: ١٨

مكة: ١٢

الطائف: ٦

بيشة: ٥

الدمام: ٣

القطيق: ٣

جازان: ٢

نجران: ١

القنفذة: ١





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