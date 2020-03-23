فتح باب التقديم لـ«منحة القضايا المجتمعية» بجامعة القصيم

أعلنت جامعة القصيم ممثلة بعمادة البحث العلمي، عن فتح باب التقديم على منح القضايا المجتمعية في دورتها الأولى، والتي تم توجيهها للأبحاث المتعلقة بالظرف الطارئ الذي يمر به العالم في هذه الأيام والمتمثل في انتشار فيروس كورونا وما يصاحبه من آثار بعنوان (صحة المجتمع والوقاية من الأوبئة جائحة كورونا المستجد ‪COVID-19‫ من منظور شرعي – اجتماعي – صحي – اقتصادي)، حيث يتم تقديم الأبحاث عبر الموقع الإلكتروني لنظام إدارة المشاريع البحثية (‪RTMS‫)، حتى موعد انتهاء التقديم بتاريخ 23/4/2020م.

وتتناول المنحة عدة محاور من بينها: الأحكام الشرعية المتعلقة في النوازل والجوائح وربطها بالوباء الحالي، والتأثيرات والمشاكل الاجتماعية والنفسية المتوقع حدوثها للمرضى وذويهم وللمجتمع المحلي واقتراح الحلول العلمية لحلها، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة أو تقليل تفشي الوباء (التوعية، أساليب الوقاية، نشر الذعر، وغيرها)، والعمل في تطوير طرق مبتكرة في التسريع من عملية التشخيص والعلاج وطرق الوقاية لفيروس كورونا المستجد ‪COVID-19‫، بالإضافة إلى التأثيرات والمشاكل الاقتصادية المتوقع حدوثها والطرق العلمية في حلها، ودراسة وتقييم الوضع الراهن والتوقع المستقبلي للوباء في ظل جهود المملكة العربية السعودية في التصدي لهذا الوباء، والإنجازات العالمية التي من شأنها وضع حد والقضاء على هذا المرض.

وأكد الدكتور منصور الشريدة عميد عمادة البحث العلمي، أن العمادة حددت الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لمنح العمادة الموجهة، والتي من بينها: أن يكون الباحث الرئيس عضو هيئة تدريس بجامعة القصيم ولا تقل درجته الأكاديمية عن أستاذ مساعد، على ألا يقل عدد أفراد الفريق البحثي عن باحثين من داخل الجامعة، كما يفضل إشراك طلاب الدراسات العليا كباحث مساعد، ويفضل أن يكون الفريق البحثي من تخصصات متباينة، ويجب ألا يكون أحد أعضاء الفريق البحثي متعثرًا طبقًا لشروط التعثر التي تحددها عمادة البحث العلمي، وألا يكون المقترح البحثي قد سبق تقديمه للدعم من أي جهة أخرى ولن يقدم للدعم من أي جهة أخرى بعد الموافقة على دعمه، وألا يتجاوز المقترح البحثي النسبة المعتمدة من العمادة عند الاختبار ببرنامج الاقتباس.

وأضاف «الشريدة»، أنه يتم التقديم على المنحة من خلال البرنامج الإلكتروني للتقديم على الأبحاث (RTMS) الخاص بالعمادة، حيث لن يتم صرف مكافأة الفريق البحثي إلا بعد تقديم تقرير نهائي مطابق للمقترح فنيًا وماليًا مع النشر العلمي في أحد قوالب النشر في مجلات (ISI أو SCOPUS) أو إحدى المجلات التابعة للجامعات السعودية أو المجلات المطابقة لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي (NCAAA)، كما يجب الإشارة إلى دعم عمادة البحث العلمي بجامعة القصيم عند نشر البحث حسب الصيغة المعتمدة من العمادة.

وأشار عميد البحث العلمي، إلى أن مكافآت الفرق البحثية سوف تُصرف طبقًا للائحة الموحدة للبحث العلمي عند إغلاق البحث، ومدة المنحة عام واحد من تاريخ توقيع العقد، كما يجب أن يقع المقترح البحثي ضمن المجالات التي حددتها العمادة من خلال الإعلان، ويجب أن يقوم الفريق البحثي بتنظيم ورشة عمل لاستعراض نتائج المشروع بالتنسيق مع مراكز الأبحاث المختصة.