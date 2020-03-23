الصحة تعلن إصابة 51 حالة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي 562

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 562 حالة حتى الآن، فيما تعافت 19 حالة. وأشارت الوزارة خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إلى أن الحالات المصابة الجديدة بينهم 26 قادمون من الخارج و25 مخالطون اجتماعيًا.

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