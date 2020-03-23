الداخلية تعلن عقوبة السجن وقيمة غرامة مخالفي حظر التجول

أوضحت وزارة الداخلية، تغريم مخالفي أمر منع التجوال بغرامة 10 آلاف ريال، مع مضاعفتها حال تكرار المخالفة، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يومًا.

وأمس، أصدر خادم الحرمين الشريفين، أمرًا بمنع التجوال للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة (21) يومًا من مساء يوم الاثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م.

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