أوضحت وزارة الداخلية، تغريم مخالفي أمر منع التجوال بغرامة 10 آلاف ريال، مع مضاعفتها حال تكرار المخالفة، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يومًا.
وأمس، أصدر خادم الحرمين الشريفين، أمرًا بمنع التجوال للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة (21) يومًا من مساء يوم الاثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م.
اقرأ أيضًا:
قرار الملك بفرض حظر التجوال يحظى بترحيب الجميع
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تعلن عقوبة السجن وقيمة غرامة مخالفي حظر التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.