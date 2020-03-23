«هدف»: قنوات إلكترونية لتسجيل واستفادة منشآت القطاع الخاص من مبادرات الدعم الحكومي

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أنه يعكف في الوقت الحالي على تجهيز قنوات إلكترونية؛ لتسهيل تسجيل واستفادة منشآت القطاع الخاص من مبادرات الدعم الحكومي؛ لتمكينها وضمان استقرارها وتنمية أدائها، والتي تأتي ضمن التدابير العاجلة التي تم الإعلان عنها؛ لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا، والتخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي الاستثنائي.

وأضاف (هدف) في بيان له، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن آليات الاستفادة من مسارات الدعم المعلنة لمنشآت القطاع الخاص، مؤكدًا تقديمه كامل الدعم للمنشآت، انطلاقًا من الشراكة الإستراتيجية الفعالة مع القطاع الخاص لتمكينه من التوطين؛ ولضمان عدم تأثر المنشآت في ظل مكافحة الفيروس.

وكان الصندوق، أعلن أمس الأحد، عن تخصيص 5.3 مليار ريال لدعم منشآت القطاع الخاص لتوظيف وتدريب السعوديين ضمن مبادرة الدعم الحكومي لتوظيف وتدريب وتمكين السعوديين والسعوديات؛ عبر عدة مسارات؛ لضمان عدم تأثر المنشآت في ظل مكافحة الفيروس، والتي تشمل:

أولًا: مسار دعم التوظيف؛ حيث تم تخصيص مبلغ 2 مليار ريال لدعم 100 ألف مستفيد من الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، إلى جانب طرح وتفعيل أدوات العمل عن بُعد كخيارات متاحة وبديلة للعمل المنتظم.

ثانيًا: مسار دعم التدريب؛ حيث تم تخصيص مبلغ 800 مليون ريال لدعم 100 ألف مستفيد.

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ثالثًا: مسار برنامج إعانة الباحثين عن عمل؛ حيث تم تخصيص مبلغ 1.5 مليار ريال لإلحاق 100 ألف باحث جديد عن العمل في البرنامج.

رابعًا: تخصيص مبلغ مليار ريال لدعم موظفي القطاع الخاص الذين تم توظيفهم منذ 1 يوليو 2019، ممن لم يسبق دعمهم من قبل برامج دعم وتمكين التوظيف بالصندوق.

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