تسبب سقوط جدار مبنى على عاملين من جنسية باكستانية إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر ونقله إلى المستشفى.
وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني، أن الدفاع المدني تبلغ عند الساعة 11:08 من صباح هذا اليوم عن سقوط جدار مبنى على عمال بحي شوران وجرى توجيه فرق الدفاع المدني للموقع.
وأضاف: اتضح أن الحالة لسقوط جدار مبنى قائم على عمال نتيجة أعمال الحفر لمبنى مجاور تحت الإنشاء مع وجود حالة احتجاز لشخصين من الجنسية الباكستانية بالعقد الثاني من العمر تم إخراجهما من تحت الأنقاض احدهما مصاب تم نقله إلى المستشفى والآخر متوفي، فيما تم تسليم الموقع إلى جهة الاختصاص.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط جدار منزل يقتل مقيمًا باكستانيًا ويصيب زميله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.