سقوط جدار منزل يقتل مقيمًا باكستانيًا ويصيب زميله

تسبب سقوط جدار مبنى على عاملين من جنسية باكستانية إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر ونقله إلى المستشفى.

وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني، أن الدفاع المدني تبلغ عند الساعة 11:08 من صباح هذا اليوم عن ‏‏سقوط جدار مبنى على عمال بحي شوران وجرى توجيه فرق الدفاع المدني للموقع.



وأضاف: اتضح أن ‏الحالة ‏لسقوط جدار مبنى قائم على عمال نتيجة أعمال الحفر لمبنى مجاور تحت الإنشاء مع وجود حالة احتجاز لشخصين من الجنسية الباكستانية بالعقد الثاني من العمر تم إخراجهما من تحت الأنقاض احدهما مصاب تم نقله إلى المستشفى والآخر متوفي، فيما تم تسليم الموقع إلى جهة الاختصاص.