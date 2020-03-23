ما الفرق بين الحجر المنزلي والحجر الصحي؟.. وزارة الصحة تجيب

أوضحت وزارة الصحة، الفرق بين الحجر المنزلي والحجر الصحي، لافتة إلى الحالات التي يجب فيها العزل الصحي، وكيفية التعامل أثناء الحجر المنزلي، ضمن حملة «كلنا مسؤول»؛ لتوعية المواطنين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأضافت وزارة الصحة، في إنفوجراف نشرته وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الحجر هو طريقة لعزل المرضى المعدين أو الحاملين للمرض في المستشفى؛ للحد من تنقل المريض لضمان عدم انتقال فيروس كورونا لشخص آخر.

وزارة الصحة توضح متى يتم الحجر الصحي؟

وأوضح الإنفوجراف، الذي نشرته وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الحجر الصحي هو لأشخاص أصحاء لا تظهر عليهم أعراض مرضية، ولكن مشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا؛ حيث يتم حجرهم مع توفير جميع احتياجاتهم إلى أن يتموا فترة الحضانة الكاملة للتأكد من سلامتهم.

وزارة الصحة توضح متى نلجأ للحجر المنزلي

أما الحجر المنزلي، فهو حالة لا تستدعي التنويم في المستشفى وتكون مستقرة؛ حيث يتم عزلها في غرفة مهيأة وجيدة التهوية في المنزل، مع عدم اختلاط الشخص مع أفراد الأسرة، إلى أن يتم فترة الحصانة كاملة وتكون طريقة التواصل إن لزم الأمر بارتداء الكمامة، والتأكد من إبقاء مسافرة آمنة أكثر من متر، وفقًا للإنفوجراف الذي أعدته وزارة الصحة.

وزارة الصحة توضح شروط الحجر المنزلي

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في سياق متصل، أوضحت وزارة الصحة الشروط الواجبة لفعالية العزل المنزلي، وهي: فتح النوافذ والحرص على وجود تهوية جيدة وتعقيم الأسطح ومقابض الأبواب، وعدم مخالطة أحد والاعتذار عن استقبال الزيارات، وعدم مشاركة أدوات الطعام والأدوات الشخصية مع الآخرين، والحرص على التواصل مع الناس من خلال الهاتف والتطبيقات.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت، مساء أمس الأحد، ارتفاع إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة إلى 511 حالة، تعافت منهم 17 حالة.

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